CLN CUS MOLISE 14

REAL DEM 1

(4-1 primo tempo)

Cln Cus Molise: Piscitelli, Ferrara, Leccese, Lenoci, Migliorini, Palamaro, Sabia, Spina, Lucas, Mariano. All. Di Stefano.

Real Dem: Leva, Rucco, De Marco, Di Blasio, Mobilio, Cretarola.

Arbitro: Campanella di Campobasso. Cronometrista: Gizzi di Termoli.

Marcatori: Lenoci (3), Sabia, Di Blasio pt; Lenoci (2), Lucas (2), Migliorini (2), Palamaro (2), Ferrara, Spina st.

Sesta vittoria in altrettante gare disputate per la formazione under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise che si impone anche contro la Real Dem e domenica prossima, sul campo del Futsal Pescara, si giocherà il primo posto al giro di boa. Attualmente molisani e abruzzesi sono appaiati in testa a quota 18 punti. La formazione di Antonio Di Stefano conquista tre punti al Palaunimol contro la Real Dem con il primo tempo chiuso 4-1 (rete ospite di Di Blasio) e ripresa che ha visto i rossoblù continuare ad ampliare il divario fino al 14-1 finale. Da segnalare in fase realizzativa le cinque reti di Lenoci ben imitato da Lucas, Migliorini e Palamaro (tutti autori di una doppietta). Hanno partecipato alla festa del gol anche Sabia, Ferrara e Spina, a bersaglio una volta. Una prova di forza che conferma la bontà del progetto campobassani con Sabia e soci che hanno già in tasca la qualificazione per il turno preliminare di coppa Italia (al quale accedono le squadre piazzate ai primi quattro posti al termine del girone di andata) e vogliono continuare a stupire. Lavorando così come stanno facendo, Piscitelli e compagni potranno raccogliere ancora tante soddisfazioni.