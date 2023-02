Ha messo a disposizione della formazione under 19 le sue giocate e le sue qualità. Se la formazione under 19 del Cln Cus Molise viaggia a vele spiegate in testa al girone R, è anche merito di Nathan Zimbawe. Dopo due settimane di sosta i ragazzi di Di Stefano torneranno in campo domenica a Pescara contro l’Academy con l’obiettivo di continuare la marcia in vetta. Queste le sensazioni del giocatore brasiliano deciso a trascinare sempre più in alto i suoi compagni.

La stagione dell’under 19 è stata molto positiva fino ad ora. Te lo aspettavi?

“Sì, è stato un cammino molto positivo fino a questo momento. Sapevo fin dai primi allenamenti che stava arrivando una grande stagione e nel tempo abbiamo dimostrato la nostra forza”.

Siete stati in alto fin dall’inizio, quale l’obiettivo da qui alla fine?

“L’obiettivo è sempre quello di fare il massimo e ottenere il miglior risultato possibile. Cercheremo di chiudere il campionato imbattuti per poi andare alla ricerca di traguardi più importanti nei playoff”.

Domenica sarete di scena a Pescara. Che gara ti aspetti contro l’Academy?

“Abbiamo avuto modo di vedere nell’arco del campionato che non esistono partite facili in questo girone. Domenica mi aspetto una gara difficile contro una squadra che cercherà di renderci la vita dura. Dal canto nostro scenderemo in campo per fare il massimo e portare a casa altri tre punti”.

Nel complesso dal punto di vista personale sei soddisfatto di quanto fatto fino ad ora?

“Dal punto di vista personale sto ancora cercando di affermarmi e di guadagnarmi la fiducia di mister Sanginario in prima squadra. All’under 19 credo di aver fatto un buon lavoro, con buone prestazioni, dando fiducia ai ragazzi più giovani e aiutandoli a giocare ad alto livello agonistico”.

Avete dimostrato di essere una grande squadra e un grande gruppo. Concordi?

“Sì, sono d’accordo, stiamo facendo una grande stagione e questo dimostra sicuramente che abbiamo una squadra molto unita”.