LIDO DI OSTIA 6

CLN CUS MOLISE 3

(3-1 primo tempo)

Lido di Ostia: Di Ponto, A. Gattarelli, Esposito, D. Gattarelli, Lara, Dal Lago, Jorginho, Chimanguinho, Barra, Lutta, Jefferson, Taloni. All. Grassi.

Cln Cus Molise: Oliveira Pacioni, Piscitelli, Lenoci, Minervini, Di Lisio, De Nisco, Ferrara, Debetio, La Bella, Triglia, Barichello. All. Sanginario.

Arbitri: Baldi di Chiavari e Agosta di Rovigo. Crono: Mella di Roma 1

Marcatori: 1’53” Chimanguinho, 12’44” Lara, 16’27” De Nisco, 19’15” Barra pt; 6’54” Jorginho, 12’20” Barichello, 14’22” Di Lisio, 16’52” Lara, 17’19” Barra st

Note: Taloni, Jefferson, Lara, De Nisco

Il Circolo La Nebbia Cus Molise lotta con il cuore e con i denti, mette paura alla capolista Lido di Ostia ma alza bandiera bianca al Palatorrino nella quattordicesima giornata di campionato. La squadra di Sanginario va sotto nel punteggio ma rientra prepotentemente fino al 4-3. Nelle battute finali del confronto, però, la prima della classe allunga e chiude i conti in proprio favore.

La cronaca – Pronti via e i locali passano: ripartenza con Jefferson che assiste Chimanguinho, Oliveira è battuto. Il Cln Cus Molise prova a reagire e si fa vedere con una conclusione di Barichello deviata in angolo. Il Lido di Ostia fa tanto possesso e quando accelera fa male. Così tocca a Lara andare con il destro a battere Oliveira. Incassata la seconda rete i molisani si giocano la carta del portiere di movimento (Triglia). Poi è Barichello ad accendersi. Accelerazione del numero 24, conclusione di destro larga rispetto allo specchio della porta. Il gol è nell’aria ed è il primo in campionato di Carlo De Nisco che si fa trovare al posto giusto sulla palla tagliata di La Bella. Di Ponto è battuto sul secondo palo. Riaperto il match la squadra di Sanginario ci crede e Debetio chiama alla deviazione di Ponto. Nel finale di frazione, poi, il Lido di Ostia allunga nuovamente le distanze. Jefferson e Chimanguinho si vedono chiudere lo specchio da Oliveira che nulla può sul tap-in vincente di Federico Barra che fissa il parziale sul 3-1.

Nella ripresa il Lido di Ostia parte forte. Punizione di Jefferson e Jorginho trova sotto misura la deviazione vincete per il 4-1. La squadra di Grassi crea ancora un’occasione con Lutta che va via a sinistra e viene chiuso da Oliveira. Il Cln Cus Molise non si arrende e torna prepotentemente in partita. Con il gioco a cinque i rossoblù accorciano le distanze: staffilata di Barichello che si insacca alle spalle di Di Ponto. E’ poi ancora il brasiliano, tutto solo davanti al portiere, a chiudere l’azione di tacco, l’estremo difensore laziale chiude in uscita. I rossoblù spingono, le emozioni non finiscono mai al Palatorrino. Di Lisio ruba palla a Di Ponto e gonfia ancora la rete per il 4-3. Giochi riaperti. A questo punto il tecnico dei laziali Grassi chiama timeout per spezzare il ritmo e la mossa si rivela azzeccata perché al rientro in campo il Lido allunga nuovamente nel punteggio con le marcature di Lara e capitan Barra che fissano il parziale sul 6-3.