Edoardo Pacioni, portiere classe 1991 è un giocatore del Circolo La Nebbia Cus Molise. L’estremo difensore ha raggiunto l’accordo con la società rossoblù ed è quindi pronto ad una nuova avventura dopo aver iniziato questa stagione con la maglia del Bovalino, sempre in serie A2. Lo scorso anno, invece, il portiere è stato protagonista con la maglia dello United Pomezia in serie B dove ha saputo mettere in bella mostra le sue caratteristiche raggiungendo la fase finale dei playoff. Pacioni arriva a Campobasso con la voglia di far bene e mettere a disposizione del gruppo la sua esperienza e le sue qualità. “Ho accettato questa proposta perché è arrivata da una società seria e importante – le sue prime parole dopo l’accordo – secondo me ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa di buono, la squadra ha ottenuto risultati importanti fino a questo momento in un girone per nulla facile. Io sono pronto ad impegnarmi al massimo per essere utile alla causa, alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”. Sabato intanto arriva al Palaunimol la Roma calcio a 5. “Sarà una partita difficile contro una squadra organizzata – rimarca – ma andremo in campo per cercare di ottenere il massimo e aggiungere altri tre punti alla nostra classifica”.

Il pensiero di Pacioni va poi ai tifosi: “A loro prometto il massimo impegno, insieme ai miei compagni cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Forza Circolo La Nebbia Cus Molise”.