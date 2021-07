Lucas Henz Oechsler, detto Luquinhas, universale classe 2003 ha raggiunto l’accordo con il Circolo La Nebbia Cus Molise e vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione. Il giocatore brasiliano, seguito già da tempo dal tecnico Sanginario, arriva nel capoluogo di regione con un anno di ritardo visto che nella passata stagione la trattativa non si riuscì a concludere. Oggi, però, Luquinhas, è pronto ad affrontare questa nuova avventura in Italia.

Lucas, un giovane promettente che sceglie il Cus Molise, perché?

“Ho scelto di vestire la maglia del Cus Molise soprattutto per tre ragioni: è un’ottima società con una valida struttura, ha una squadra di grande livello in serie A2 e perché ho amici all’interno del team rossoblù con i quali sono felice di condividere la prossima avventura in Italia”.

Quali sono i tuoi obiettivi personali?

“Lavorerò per fare strada nel campionato italiano di futsal e affermarmi come giocatore professionista”.

Mister Sanginario ti segue da tempo. Lo scorso anno non si riuscì a concludere la trattativa ma il tuo nome circolava già,segno che c’è interesse nei tuoi riguardi. Contento di questo?

“Sono molto felice e soddisfatto. Questo mi rende più motivato a dare il massimo e ad aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata nel corso della prossima stagione sportiva”.