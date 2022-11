Domani è il giorno del recupero tra Circolo La Nebbia Cus Molise ed Ecocity Futsal Genzano. Una sfida per palati fini al Palaunimol (inizio fissato alle ore 21) tra due squadre divise in classifica da una sola lunghezza a favore degli uomini di Angelini. Una gara alla quale il quintetto di Sanginario arriva nella maniera migliore, dopo il blitz pesantissimo di Viterbo. A Campobasso arriva una squadra di stelle che desidera allungare la serie dopo aver battuto il Lido di Ostia capolista. A presentare la sfida è l’asso brasiliano Matheus Barichello, assoluto protagonista a PalaCus con cinque reti e pronto a trascinare la squadra sempre più in alto.

Arriva una squadra di campioni, già messa in difficoltà da voi in coppa Divisione. Che gara ti aspetti?

“Sarà una partita molto equilibrata, è sempre importante confrontarsi con queste squadre che hanno tanti campioni e puntano a vincere il campionato”.

Avete ottenuto una splendida vittoria sabato a Viterbo con una grande prova corale e cinque gol tuoi. Una grande impresa. Concordi?

“Sabato scorso è stata una grande prova di squadra, speriamo di rifare sempre delle prestazioni simili per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo sulla strada giusta”.

Siete in un buon momento, ancora imbattuti. Dove si potrà arrivare?

“E’ vero, stiamo vivendo un buon momento ma non ci accontentiamo. Dobbiamo cercare di dare sempre continuità ai risultati e raggiungere quanto prima gli obiettivi che la società si è prefissata. Poi, proveremo a toglierci delle belle soddisfazioni così come abbiamo fatto nelle stagioni precedenti”.

Dal punto di vista personale sei a quota tredici in campionato, 18 compresi i cinque in coppa. Dove puoi arrivare?

“Non mi accontento e cerco di fare sempre di più. Nella passata stagione a causa di alcuni infortuni non sono riuscito ad aiutare la squadra come avrei voluto. Quest’anno, senza particolari intoppi, voglio cercare di portare questa squadra sempre più in alto cercando di fare sempre il massimo”.

Il girone B di serie A2 molto equilibrato. Come lo vedi?

“E’ un girone equilibrato di alto livello con tante squadre in grado di lottare per il vertice e questo rende il torneo di grande spessore. E’ sempre bello potersi confrontare con i migliori”.

Arbitri – Dirigeranno l’incontro i signori Lacalamita di Bari e Carnazza di Taranto. Il crono sarà Calenzo di Formia.