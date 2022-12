Dicembre, si sa, è tempo di mercato. Il Circolo La Nebbia Cus Molise, dopo l’importante vittoria di sabato contro il fanalino di coda Città di Massa, saluta e ringrazia Davide Porcari e Lorenzo Mariano che hanno contribuito in maniera preziosa ai prestigiosi risultati di squadra in questa prima parte di stagione. Entrambi hanno dimostrato, fin dall’inizio della preparazione, di essere ottimi ragazzi prima ancora che validi atleti incarnando in maniera ottimale lo spirito del club rossoblù. A entrambi tutta la dirigenza, lo staff tecnico e i compagni augurano le migliori fortune personali e sportive ringraziandoli per il lavoro svolto e per il contributo fornito al Circolo La Nebbia Cus Molise.

La squadra, intanto, visto il turno di riposo di sabato prossimo, avrà l’opportunità di ricaricare le batterie e recuperare gli acciaccati in vista del prosieguo di stagione e soprattutto di un tour de force che ci sarà prima della sosta natalizia. Nell’ultimo mese dell’anno, infatti, i ragazzi di Marco Sanginario dovranno affrontare nell’ordine la Roma Calcio a 5 il 10 al Palaunimol; quattro giorni dopo è in programma la trasferta di Ostia contro la capolista e poi altri due match di fronte al pubblico amico, il 17 contro l’Italpol e il 21 contro il Mantova, nella sfida che darà il via al girone di ritorno. Un calendario fitto, con in palio punti pesanti in un momento assai importante della stagione. Un momento nel quale la squadra del capoluogo cercherà di mettere punti in cassaforte per rimanere in alto in classifica.