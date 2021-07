Ruan Rosa Dos Santos detto “Ruanzinho”è un giocatore del Circolo La Nebbia Cus Molise. Fortemente voluto da mister Sanginario (lo inseguiva già da diversi anni), ha deciso di sposare il progetto rossoblù e di affrontare questa nuova esperienza nella serie A2 italiana di futsal. Per lui è pronto un contratto biennale. Forte tecnicamente, dotato di grande velocità e senso del gol, Ruan si presenta ai tifosi molisani con tanta voglia di mettersi in mostra in un campionato impegnativo come quello della seconda serie nazionale.

Ruan, per te è la prima volta in un campionato Italiano. Come mai hai scelto il Cln Cus Molise?

“Conosco da alcuni anni il mister che mi ha sempre seguito, conosco alcuni giocatori della rosa ma soprattutto ho sentito parlare molto bene della società fatta di persone serie e professionali. Proprio la voglia di far bene del club mi ha spinto a scegliere i colori rossoblù”.

Quali sono i tuoi obiettivi personali?

“Non sono più un ragazzo, se ho scelto di venire in Italia l’ho fatto per un progetto a medio termine e ben definito. Da parte mia gioco sempre per vincere, quindi voglio aiutare la società a portare il Cus Molise più in alto possibile e nella categoria che merita: la serie A”.

Sei pronto per un campionato assai impegnativo come quello di serie A2?

“Ho visto che la società ha confermato molti ragazzi dello scorso anno e questo è sicuramente un vantaggio anche per chi deve inserirsi in dei meccanismi di gioco. Da parte mia sono prontissimo a dare il mio contributo, sarò molto concentrato ad aiutare i ragazzi e a crescere insieme a loro”.