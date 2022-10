Neanche il tempo per ricaricare le batterie dopo la trasferta del Pala To Live contro l’Eur, che domani si torna in campo per il turno infrasettimanale. Il Circolo La Nebbia Cus Molise attende la visita del Prato calcio a 5 (inizio fissato alle 16) con il chiaro intento di tornare al successo. I campobassani hanno dimostrato anche negli ultimi quaranta minuti di avere tanto cuore e soprattutto un carattere incredibile. Restare sempre in partita, rimontare all’ultimo respiro trovando la giusta giocata, sono caratteristiche che stanno permettendo a Di Stefano e compagni di mettere punti importanti in cassaforte in questo primo scorcio di stagione. Domani al Palaunimol servirà l’ennesima grande prestazione per tornare al successo. I rossoblù sono attualmente imbattuti dopo cinque giornate (resta da recuperare il match con il Genzano) e vogliono continuare sulla strada intrapresa. I toscani, reduci dalla vittoria in rimonta contro la Lazio andranno in cerca del bis ma dovranno fare i conti con un Circolo La Nebbia Cus Molise determinato più che mai a non concedere punti. Il calendario resta fitto con il match del Pala Levante (sfida contro gli Hornets ore 15) sabato pomeriggio a chiudere un trittico di gare abbastanza complicato. Per quanto concerne gli uomini a disposizione restano da verificare le condizioni di Triglia uscito non al meglio dalla gara di sabato. Tutti gli altri elementi sono a disposizione, pronti ad un ulteriore sprint per mettere in cassaforte i tre punti. “Sabato sul campo dell’Eur abbiamo confermato di essere una squadra di grande carattere soprattutto nei minuti finali del confronto – spiega il tecnico Sanginario – il bicchiere è sicuramente mezzo pieno. Adesso dobbiamo cercare di tornare al successo. Arriva il Prato, non sarà una gara semplice ma abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutti e lo faremo anche domani”.