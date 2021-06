Un contratto biennale legherà Jonathan Debetio al Circolo La Nebbia Cus Molise. Un accordo che testimonia la volontà delle parti di proseguire un cammino insieme per togliersi ancora tante soddisfazioni. Debetio ha dimostrato sul campo di essere pedina affidabile e in grado di garantire anche un buon contributo in fase offensiva. Un giocatore che con lavoro, passione e sacrificio è diventato un punto fermo nello scacchiere rossoblù di mister Sanginario. “Sono felice di poter vestire ancora questa maglia – afferma – il calcettista brasiliano – con questa società, con i compagni e con tutto lo staff tecnico mi trovo benissimo. Sono sicuro che i prossimi due anni saranno di ulteriore crescita. Tutti insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

Hai dato un contributo prezioso alla causa anche in fase realizzativa. Soddisfatto del tuo rendimento nell’ultima stagione?

“Sono soddisfatto delle mie prestazioni personali e di squadra. Ma credo che dobbiamo sempre cercare di migliorare”.

Final Eight di coppa Italia e playoff conquistati. Era difficile fare meglio lo scorso anno. Concordi?

“Nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato siamo riusciti a fare delle ottime cose e a raggiungere dei risultati importanti. Partendo da questa base sono convinto che possiamo fare anche qualcosa di più”.

A proposito di obiettivi quali saranno le ambizioni del Cln Cus Molise per la prossima stagione?

“Abbiamo dimostrato di poter dire la nostra contro qualsiasi avversaria. Siamo riusciti a fare delle ottime partite. Credo che con lavoro e sacrificio potremo salire ancora più in alto”.

Dal punto di vista personale quali obiettivi vuoi raggiungere?

“Sono al servizio della squadra e lavorerò per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali”.