Chiudere l’anno con il successo. Questo è l’obiettivo del Circolo La Nebbia Cus Molise che domani sera alle ore 19 sarà impegnato nella prima gara del girone di ritorno contro il Saviatesta Mantova. E’ una sfida fondamentale per la formazione del capoluogo di regione chiamata ad invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive. Ritrovare mordente e determinazione per riassaporare il successo che manca da troppo tempo. Nella prima parte di stagione il cammino dei rossoblù è stato sicuramente positivo con un calo nelle ultime settimane. I successi messi in cassaforte e le prestazioni offerte sono sicuramente un punto di partenza importante sul quale costruire il prosieguo della stagione. I rossoblù hanno chiuso con sconfitta il girone di andata e vogliono provare a terminare nel migliore dei modi il 2022. La partita, come tutte quelle di questo girone, non sarà semplice ma i rossoblù sono pronti a vendere cara la pelle. Out per infortunio Barichello (distorsione al ginocchio). Tutti gli altri elementi saranno della contesa. I lombardi sono a quota 22 in classifica generale, due lunghezze più su di capitan Di Stefano e compagni e hanno nelle loro file il capocannoniere del girone, Cabeca autore di 24 centri. Dopo la sfida con il Mantova ci sarà il meritato riposo con il campionato che riprenderà il 7 gennaio. Ora, però, l’obiettivo, è portare a casa i tre punti