“Con profondo rammarico rassegno le mie dimissioni da portavoce cittadino di Fratelli d’Italia. In questi tre anni sono stata partecipe ad un percorso nel quale ho condiviso idee e programmi, tanto da maturare l’idea di candidarmi per le Regionali in Molise. Ad oggi, non riuscendo a condividere alcune scelte, preferisco fare un passo indietro piuttosto che essere un ostacolo”.