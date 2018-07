L’incidente si è verificato sulla Trignina, nel territorio di Civitanova del Sannio, sul viadotto posto a una manciata di chilometri dal bivio per Bagnoli del Trigno. Ha perso la vita Michele Sallustio, 54 anni, originario di Frosolone, ma da anni residente ad Agnone, dove gestiva un’attività turistica in località Santa Lucia. L’imprenditore, alla guida della sua Hyundai station wagon, stava procedendo in direzione Isernia.

Per cause che accerteranno i Carabinieri della compagnia di Agnone e della stazione di Pietrabbondante, ha perso il controllo della sua auto che è andata a schiantarsi contro un camion Iveco. La Hyundai si è ridotta a un groviglio di lamiere. Per il 54enne non c’è stato nulla da fare. Ha perso la vita sul colpo. Oltre ai militari dell’Arma sono intervenuti i Vigili del fuoco di Isernia e Agnone e gli uomini dell’Anas. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Notevoli i disagi al traffico. La strada è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni.

I mezzi provenienti da Vasto sono stati deviati verso Agnone, mentre quelli provenienti da Isernia verso Pietrabbondante, in modo da consentire ai Vigili del fuoco di rimuovere i mezzi incidentati e al personale dell’Anas di rimettere in sicurezza la strada. Nel frattempo i Carabinieri della compagnia di Agnone hanno effettuato rilievi e raccolto testimonianze per risalire alle cause dell’incidente. Non è escluso che la Hyundai di Michele Sallustio sia sbandata a causa della pioggia.