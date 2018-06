III edizione di CVTÀ STREET FEST: 7 – 10 giugno 2018 a Civitacampomarano (CB). Direzione artistica: Alice Pasquini

Programma della prima giornata

Giovedì 7 giugno 2018

10:30 | Tour dei Muri

Tour di circa 90 minuti alla scoperta di Civitacampomarano e dei suoi tesori d’arte: a fare da cicerone saranno gli studenti delle scuole superiori del territorio.La sottoscrizione è libera e ci si può iscrivere presso l’Info Point del Festival.

12:00 | Presentazione del festival

16:30 | Tour dei Muri

19:00 | Vernissage Mostre

Baciamo le Mano è il titolo del tributo di Chef Rubio di Alessia Di Risio // Photographer a tutti gli artisti nazionali e internazionali, artigiani e abitanti di Civitacamporano, che negli ultimi tre anni hanno contribuito al successo del CVTà Street Fest. Si tratta di una mostra itinerante. Sui muri e per le strade del borgo vengono esposte foto-manifesti di Rubio e Di Risio, immagini che ritraggono i protagonisti delle edizioni del Cvtà Street Fest, colti nelle loro attività creative e artistiche. Una parte delle foto sono esposte anche negli spazi del Castello Angioino del paese.

In primo piano ci sono le mani come suprema capacità di generare infinite realtà, rappresentazione tangibile dell’efficienza e necessaria operosità per la sopravvivenza, da sempre capaci di creare e distruggere hanno arricchito d’espressività e plasticità qualsiasi materia e superficie. Baciamo le Mano non nasce da un’idea, ma dalla necessità primordiale di raccontare il punto di incontro tra i cittadini di Civitacampomarano e gli artisti.

BRUNO MANUELE. SCULTURE 1976 – 2016. Mostra di sculture astratte in pietra e legno di ulivo realizzate da Bruno Manuele, nato a Civitacampomarano nel 1939. Lo sculture autodidatta attivo già dalla fine degli anni Settanta testimonia la sensibilità artistica locale.

21:30 | Concerto Senza Guinzaglio

Ad agosto 2012 viene pubblicato sul canale Youtube “Senza Guinzaglio” il brano “Il Dottore della Strada” inciso in onore di Carlo Matera, farmacista scomparso a causa di un incidente mortale con la sua moto lungo la Statale Trignina. A febbraio 2013 è online “Tana Per le Merde” il primo video ufficiale, realizzato da Michael Donatone, interpretato da Vagabondo & Moicano e registrato presso il Bunker Studio di Dj 3D, produttore noto nella scena rap romana e nazionale per aver prodotto rapper come Primo, Gemitaiz, Briga, Madman, Canesecco, Coez, Sercho, LowLow e tanti altri.

Nel Maggio 2015 esce “Ali Di Città” sugli store digitali (iTunes, GooglePlay, Spotify…), un brano di Vaga in collaborazione con la cantautrice Simona Meda e prodotto dall’etichetta discografica “Cantieri Sonori”. Nel Giugno 2017 è online il Video Unplugged di “Amicizia Virtuale” ispirato al libro “Amici Virtuali” di David Conati, con la collaborazione dello stesso David.

https://www.facebook.com/senzaguinzaglio.org/