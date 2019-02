La denuncia di un cittadino su Facebook

“Piovono lamiere a Civitacampomarano! A causa del vento forte delle lamiere sono volate dal tetto del vicino (purtroppo non si sa chi sono i proprietari anche se la macchina amministrativa comunale di regola-speriamo lo faccia immediatamente- dovrebbe reperire i nominativi dei proprietari o dei loro eredi) e hanno letteralmente tagliato i due comignoli e il tirafumo di una abitazione di proprietà di alcuni clienti stranieri.

Speriamo in un pronto intervento dei Vigili del Fuoco per evitare ulteriori danni. Per fortuna non c’erano persone altrimenti possiamo solo immaginare che guaio avrebbero combinato! Chiedo urgentemente un intervento da parte delle amministrazioni locali e di tutti gli organi competenti per far sì che la situazione rientri nella normalità e soprattutto garantisca la sicurezza a cose e persone. Chiedo inoltre che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Spero che questo post possa far attivare velocemente la macchina amministrativa sia locale che regionale”.