di Redazione

“Non è normale – affermano i cittadini di una zona di Isernia – che fino alle cinque del mattino, dobbiamo sopportare il rumore della musica ad alto volume e il vociare di tante persone, fuori dal di un locale/discoteca, senza un minimo di riguardo per chi vive nelle vicinanze. Fino al mattino presto è intollerabile una cosa simile. E’ da tempo che la storia va avanti e nonostante le reiterate richieste di porre un argine a questo andazzo, il tutto si ripete puntualmente.” Questi cittadini non chiedono altro se non il rispetto che si deve a chi intende dormire in santa pace. Lo hanno fatto anche sui social senza ottenere, evidentemente, alcun risultato. Chiedono al nostro giornale di mettere in risalto la qestione perché sarebbe opportuno e giusto che ognuno facesse la propria parte, così che il buonsenso possa prevalere. Effettivamente, regolare il volume della musica, per esempio e chiedere più accortezza agli avventori di non soffermarsi a chiacchierare ad alta voce nelle adiacenze del locale, evitando il disturbo che inevitabilmente si arreca, sicuramente sarebbe auspicabile per una proficua convivenza.

