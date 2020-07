Altro colpo di mercato per la nostra squadra che si rinforza ulteriormente portando a difesa della nostra porta Francesco Maggi. Portiere pugliese di grande esperienza, fa della esplosività e della reattività le sue caratteristiche migliori.

Classe 1995 nelle ultime due stagioni al Roccasicura vanta esperienze in Molise con le maglie del Vastogirardi e del Campobasso, ad Isernia è un ritorno in quanto Francesco ha già vestito la maglia dell’Isernia FC in serie D nella stagione 2015/2016.

Ecco il momento della firma alla presenza del Presidente Prof. Francesco Paolo Traisci e del

Direttore Giorgio Palmegiano. Benvenuto Francesco!