La CISL FP Abruzzo e Molise ha individuato quale nuovo Referente delle Autonomie Locali (Comuni, Provincia e Comunità Montante) della provincia di Isernia il Sig. Feliciantonio Di Schiavi che collaborerà, congiuntamente ad altri dirigenti sindacali, con la Segreteria interregionale CISL FP AbruzzoMolise.

Il sindacalista Feliciantonio Di Schiavi ha scelto di lasciare il sindacato autonomo CSA per una non condivisione delle scelte politiche ed organizzative fatte in provincia di Isernia dalla Segreteria nazionale del CSA. La CISL FP con la disponibilità del collega Di Schiavi e di altre esponenti dei vari territori abruzzesi e molisani, è pronta ad affrontare le prossime elezione RSU che si svolgeranno in tutta la P.A. nei giorni 17-18 e 19 aprile 2018.

L’Organizzazione della CISL Funzione Pubblica vuole garantire in ogni territorio un’azione di rappresentanza constante, efficace e di prossimità ai lavoratori e ai dipendenti nella contrattazione di II livello dopo i vari rinnovi dei CCNL, sottoscritti dopo 10 anni, nel comparto delle Funzioni Centrali, Funzioni Locali e Sanità.

Il sindacalista Di Schiavi continuerà a portare avanti le tante vertenze aperte a livello territoriale per tutelare i lavoratori e garantire il buon funzionamento dei servizi pubblici locali. La CISL FP valorizzerà le risorse, le competenze e le professionalità dei lavoratori che hanno deciso, in questi giorni, di aderire e di impegnarsi quotidianamente nell’azione di tutela e di rappresentanza nei luoghi di lavoro.