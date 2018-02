Non c’è pace per il Circolo Vela Surf di Termoli preso ancora una volta di mira dai ladri. Questa volta i malviventi hanno pensato bene di rubare un gommone, non di proprietà del circolo, ma della Federazione Italiana Vela.

L’entità del danno dovrebbe aggirarsi sui 7mila euro. Episodio grave che si somma a quello subito il 2 gennaio quando vennero danneggiati irreparabilmente altri gommoni in uso al circolo per gli allenamenti e le regate. Il furto subito è stato regolarmente denunciato ai Carabinieri di Termoli.