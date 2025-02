di Redazione

Fratelli d’Italia prosegue nel suo radicamento sul territorio regionale con il rinnovo dei coordinatori e dei portavoce comunali. Anche a Larino, il partito della premier Giorgia Meloni ha indetto l’importante appuntamento congressuale, peraltro il primo che si svolgerà in città, per domenica 16 febbraio p.v. alle ore 10.00 presso il Revolution Fast Food in Piazza dei Frentani. Sarà un’occasione di confronto e dibattito sulle principali questioni politiche che dal locale toccano tutti gli ambiti regionali e naturalmente quello nazionale dove il Partito continua a essere una forza determinante. Al congresso, parteciperanno i dirigenti regionali, provinciali e gli eletti nelle varie istituzioni. Oltre ad un’occasione di confronto e di riflessione, sarà un momento di festa per tutta la comunità della destra a Larino. Il congresso è aperto a tutti e non soltanto agli iscritti.