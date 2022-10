Un Circolo La Nebbia Cus Molise con diverse novità si appresta ad affrontare il campionato nazionale under 19. Domenica al Palaunimol, con inizio alle ore 11, arriva la Tombesi per un avvio di stagione che può regalare ai colori rossoblù delle belle soddisfazioni. Mister Antonio Di Stefano ha lavorato con grande attenzione sui dettagli cercando di amalgamare al meglio il gruppo. “Siamo pronti a questa nuova avventura – spiega alla vigilia della stagione il tecnico Di Stefano al quarto anno sulla panchina dei campobassani – abbiamo cercato di inserire giovani molisani nella nostra rosa, al fianco dei quali abbiamo messo anche due elementi provenienti dall’Itria. Il gruppo si è amalgamato bene durante la preparazione e non vediamo l’ora di cominciare a giocare. Come ho sempre fatto cercherò di mettere a disposizione dei ragazzi la mia esperienza per farli migliorare e crescere allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Credo molto nel lavoro e sono convinto che tutti insieme, remando dalla stessa parte, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni”. Un nuovo capitolo, dunque, sta per essere scritto in casa Cln Cus Molise. Con l’entusiasmo e la voglia di continuare ad emergere. “Sono orgoglioso e felice di poter dare seguito a questo progetto che mi vede in panchina ormai da tre anni (domenica parte il quarto ndr) – prosegue Di Stefano – nel corso del tempo ci siamo tolti delle belle soddisfazioni e sarà bello provare a migliorarsi nel corso di questa nuova stagione. Ce la metteremo tutta per regalare e regalarci dei risultati importanti. Alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”.