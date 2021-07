È tutto pronto per regalare ancora emozioni agli assistiti Inail. Domani, 27 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 spazio a “Una giornata con il Tiro con l’Arco”. Appuntamento presso il nuovissimo impianto Federale FITArco, in contrada Selva Piana, a Campobasso. Un progetto organizzato dal Cip Molise in collaborazione con l’Inail che mira ad incentivare l’attività sportiva e a favorire l’inclusione sociale.

Per l’occasione saranno comunque adottate tutte le misure di sicurezza anticovid. Chi fosse interessato a partecipare può inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica molise@comitatoparalimpico.it o contattare il numero 3485576893.

“Sarà certamente una esperienza piacevole, divertente e coinvolgente per tutti i nostri atleti – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – Continueremo a portare avanti i nostri progetti per assicurare a tutti momenti importanti”.