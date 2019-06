Danza e musica al Teatro Savoia di Campobasso dove, nello spettacolo della scuola di ballo AG Master Dance, “Le Notti d’Oriente”, non è mancata l’esibizione di Soraya D’Ilio.

Per la dinamica atleta del Cip Molise un sogno che si è realizzato. Tra gli applausi di una folta platea ha mostrato che nella vita è possibile fare ciò che da sempre si desidera. Ed ora, il desiderio più grande dell’intraprendete molisana è quello di portare avanti una carriera all’insegna della sua passione: la danza!

Proprio in un post Soraya racconta: “Questo è ciò che voglio e ho sempre voluto fare”. Poi i ringraziamenti ai suoi due maestri, Antonio e Alessia, per il costante aiutato e l’infinita pazienza, e a suoi compagni di ‘viaggio’. “Compagni – ha sottolineato – che mi hanno fatto sentire subito a mio agio e a casa, come se fossi stata una di loro”.