Tre giorni di allenamenti e perfezionamento tecnico per gli atleti di Obiettivo 3, il progetto di diffusione della pratica sportiva tra i disabili. L’appuntamento con lo staff di Alex Zanardi si è tenuto a Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia, e tra i partecipanti non è mancata Lorena Ziccardi del Cip Molise.

“Sono stati giorni molto intensi, ricchi di condivisioni su vari fronti – ha commentato da subito Lorena Ziccardi – Insieme si può fare tanto: ci siamo allenati, abbiamo riso e scherzato, abbiamo accolto nuove reclute e ci siamo uniti sempre più”.

L’atleta molisana si è detta soddisfatta dell’esperienza. A livello individuale, infatti, ha segnato un grande momento di crescita personale e sportiva.

“Alex Zanardi – ha continuato – mi ha risistemato la bici con una dedizione e un altruismo che raramente si riscontrano nelle persone che, come lui, hanno raggiunto i massimi vertici: è un vincente nello sport e nella vita. Intanto so che devo lavorare sodo e sono pronta a farlo. Infine, un grazie immenso a tutto il team di Obiettivo 3, in particolare ad Alex Zanardi e Pierino Dainese che ci offrono una possibilità che vale oro nel senso più nobile della parola”.