Presentazione di una carrozzina versatile, donata dalla Fispes, e grande partecipazione alla giornata dedicata allo sport paralimpico che si è tenuta ieri ad Isernia.

All’Istituto Scolastico ‘Fermi Mattei’ delineato un bilancio del Progetto Bando Scuola Cip “Atletica per tutti”, giunto ormai a conclusione, ed illustrate le caratteristiche dell’ausilio ricevuto in dono. Adattabile a chi la utilizza, la carrozzina è stata ‘provata’ da atleti del Cip Molise, come Soraya, Piero, Antonio, Martina, Andrea e tanti altri, e dai tecnici della Fispes presenti all’iniziativa: Nadia Checchini e Stefano Ciallella.

All’evento non sono poi mancati gli studenti pentri che si sono cimentati in gare di getto del peso, tra questi Maria Josè. “Un appuntamento dedito alla piena collaborazione e all’inclusione” – ha ribadito il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella. A promuovere l’incontro, oltre il Cip Molise e la scuola Fermi Mattei, pure Ogni Sport Oltre, Nuova Atletica Isernia e Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.