Sono cinque i micidiali concentramenti di fuoco e fiamme sugli alti pendii di M. Santa Croce di Venafro, dove un disastroso incendio è in atto dal tardi pomeriggio di ieri, senza che si riesca a spegnerlo nonostante mezzi aerei, vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile in azione senza soluzione di continuità, ossia ininterrottamente da ieri. Al momento, e siamo quasi a 24 ore dalle prime fiamme, sono cinque i punti forti, i concentramenti maggiori dell’incendio: la pineta sulla destra, il vallone centrale, la zona della Croce in alto, Costa Rossa immediatamente alle spalle e gli uliveti più a nord del Campaglione. Ben cinque fronti di fuoco, fiamme e fumo intensissimo, il che mette a dura prova il lavoro di spola di elicottero e Canadair per spegnere le fiamme. Si attinge acqua dal fiume Volturno, si arriva sino al Tirreno, si attinge nelle vasche consortili in pianura, si torna su a Santa Croce di Venafro, si scarica acqua e si torna a rifornirsi d’acqua. Lavoro incessante, ma l’incendio purtroppo è sempre lì a divorare tutto, pini, boscaglia, arbusti, ed a mettere a dura prova la sopravvivenza degli animali in quota. Un disastro immane che si spera finisca nel breve per tornare a respirare tranquillità nonché aria pulita, senza fumi e fuliggine. E mentre tutto questo e tant’altro accade, coi rombi di elicottero e Canadair a risuonare in alto, non si fermerebbe l’opera delle forze dell’ordine per individuare i responsabili di siffatto disastro ambientale. Al riguardo le domande ricorrenti. Piromane ? Più piromani ? Leggerezza di qualcuno ? Disattenzione di altri ? Un autentico ed intrigatissimo rebus che va assolutamente risolto nel breve perché i venafrani vogliono tornare a respirare la loro bella e proverbiale aria limpida, pulita e salutare, scevra da dubbi, paure e minacce ! Recuperando sorrisi e serenità !

T. A.