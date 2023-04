Per realizzarvi l’indispensabile auditorium comunale di 350 posti all’interno occorrerà però nuovo appalto.

Venafro necessita come il pane di un teatro comunale per evidenti finalità socio/culturali, in modo da sopperire ad una mancanza avvertita da tutti in città, particolarmente dalle nuove generazioni e da quanti operano nel sociale. C’è in effetti un coro unanime al riguardo. Anche questo giornale l’ha appena sottolineato con un articolo ad hoc del 28 marzo us. dal titolo “Venafro senza un teatro, carenza socio/culturale enorme per la quarta città del Molise”. Ciononostante si continua colpevolmente a ritardare. L’occasione propizia e ad horas per rimediare -o meglio si pensava che tanto potesse avvenire- si era appena presentata col finanziamento pubblico di oltre cinque milioni di euro per recupero e restauro del cadente ed impresentabile Palazzo San Francesco (già Caserma CC, con reparto dell’Arma a cavallo, sino agli anni ’60 circa) al rione omonimo del centro storico cittadino. Si sperava in effetti che al suo interno si realizzasse finalmente anche il “sognato” auditorium municipale con 350 posti a sedere, esattamente quanto necessita a Venafro ! Si viene però a sapere che il predetto finanziamento pubblico superiore a cinque milioni di euro servirà unicamente per il recupero dell’antico immobile (per farne cosa, domani, di grazia !?!), mentre per realizzarvi all’interno l’attesissimo auditorium servirà altro appalto e, si pensa, altro stanziamento pubblico ! Al tirar delle somme, quindi, coi cinque milioni e più di euro si recupera solo lo stabile! Per l’auditorium serve altro appalto e probabilmente altro denaro ! La domanda di tanti a Venafro : domani, a restauro/recupero ultimato di Palazzo San Francesco privo di auditorium all’interno, cosa ne sarà dello storico immobile ? Con tale intervento quali saranno l’utilizzo e le finalità risolte pro collettività col restaurato immobile ? Uffici pubblici, mega deposito o cos’altro ? Difficile dirlo ! Ed allora si preferisce continuare a sperare che presto in un modo o nell’altro si metterà mano al suo interno soprattutto all’attesissimo ed indispensabile auditorium comunale per la crescita socio/culturale della collettività venafrana. Quando e se tanto sarà, finalmente da Venafro non si sarà più costretti a ricorrere a Isernia o Cassino (come già tante volte avvenuto in passato !) per assistere, proporre e presentare spettacoli ed appuntamenti culturali di tutto e pieno spessore e richiamo. Nel frattempo, e in attesa che tanto avvenga, “consoliamoci” riportando stralci della soddisfazione dell’amministrazione comunale uscente della città per il finanziamento pro Palazzo San Francesco, dove appunto si legge che “La giunta comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico/economica relativo all’intervento di recupero di palazzo San Francesco … Il progetto prevede la ristrutturazione dello storico palazzo in piazza Merola, chiuso in stato di degrado e abbandono da decenni … Il progetto prevede tra l’altro la realizzazione all’interno del Palazzo di un auditorium di circa 350 posti (auditorium però non realizzabile con l’appalto in essere, ndc !) … Si tratta di un sogno che si sta per realizzare perché restituirà centralità alla piazza ed al centro storico, consentendo a Venafro di contare su una struttura che coniughi storia, tradizione e futuro”. Ok, ma ci si adoperi sin d’ora per il realizzando neo auditorium pubblico cittadino, giusta la motivata attesa popolare!