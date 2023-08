CINQUE ANNI ORSONO LA SCOMPARSA DEL 71ENNE IMPRENDITORE VENAFRANO, PROF. MICHELE VISCOVO

E’ trascorso un lustro dalla scomparsa dell’allora 71enne prof. ed imprenditore venafrano Michele Viscovo, avvenuta il 21 agosto 2018 mentr’era ricoverato al Cardarelli di Campobasso, e il suo ricordo è sempre vivo nei familiari ovviamente oltre che negli amici. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Napoli e già docente degli Istituti Superiori Statali, era assai attivo nelle iniziative imprenditoriali. Lo si ricorda co/proprietario della Neuromed di Pozzilli e presidente della società di nuoto che gestiva la piscina provinciale di Venafro. Ammogliato e padre di tre figli, venne ricoverato all’ospedale del capoluogo regionale per accertamenti e purtroppo cessò di vivere per problemi al sangue. I suoi funerali si tennero il successivo 23 agosto nella Basilica di San Nicandro a Venafro, sito religioso prescelto dalla famiglia data la sua vicinanza alla locale famiglia monastica francescana. Attualmente i resti dell’ex docente riposano nella cappella di famiglia presso il Cimitero Comunale di Venafro. Ai familiari dello scomparso si rinnovano le condoglianze per la grave perdita.