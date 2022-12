Sere addietro una famiglia di cinghiali (padre, madre e figlio) a zampe svelte sul marciapiede della Colonia Giulia tra imbarazzo e curiosità dei passanti, prima che gli animali riprendessero la via dei monti. L’altra sera invece un gruppo numericamente più nutrito di tale specie si aggirava sul Lungorava, sempre alla ricerca di cibo. Chi transitava ha fotografato, passandoci la foto allegata. Perché siffatte presenze nell’abitato venafrano? Cercano qualcosa da mangiare e, non trovandola nelle zone naturali della loro esistenza, frequentano aree abitate, comportando però problemi per le persone.