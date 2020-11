Ennesimo incidente stradale causato da un cinghiale sulle strade molisane. Questa volta il sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 17, poco prima del bivio per San Polo Matese. Coinvolte quattro auto, per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti: un ferito è stato trasportato in ospedale in via precauzionale.

Nulla da fare per l’ungulato morto a seguito del violento impatto con l’auto. Purtroppo, questo è l’ennesimo episodio che si verifica in Molise, dove la presenza notevole di questi animali selvatici è diventata un problema per la sicurezza della circolazione stradale. Sul posto i sanitari del 118, personale Anas e i Carabinieri per i rilievi del caso.