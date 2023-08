di T.A.

NON PIACE A STRANIERI E FORESTIERI IN TRANSITO LA CHIUSURA DOMENICALE/FESTIVA DEL CIMITERO MILITARE FRANCESE DI VENAFRO

Da stranieri e forestieri in transito per il Molise, e per Venafro soprattutto, si riceve la testimonianza di un aspetto che si verifica in città soprattutto di domenica e nei giorni festivi e che non piace affatto loro. “Siamo stati a Venafro –viene comunicato- per far visita a quanti riposano nel Cimitero Militare Francese della città, lungo viale San Nicandro, e per un momento di raccoglimento e preghiera sulle tombe di tanti giovani sacrificatisi per la democrazia e la libertà di noi tutti. Purtroppo l’abbiamo trovato chiuso ! Cancelli d’ingresso sbarrati con tanto di lucchetto ! Abbiamo cercato di chiedere spiegazioni e capire, ma non é stato possibile ! Nessuno e niente a spiegare !”. Giriamo la testimonianza a chi di dovere perché si motivi la cosa. Ma ancor prima perché il Sacrario transalpino del Molise dell’ovest, peraltro ottimamente tenuto e ben curato dal personale apposito e che è il più grande Cimitero Militare Francese del sud d’Italia dopo il trasferimento dal Napoletano di centinaia di resti umani per la realizzazione di opere di pubblica utilità in terra campana, non deluda più chi intende entrarvi per pregare e raccogliersi sulle tombe, ma trova l’accesso chiuso e sbarrato !