Riceviamo e pubblichiamo dal Gruppo Consiliare di minoranza – Per Pizzone con Voi.

E tutti zitti.. nessuno parla.. in altri tempi le grida sarebbero state udite in tutta la Valle del Volturno… in questi ultimi 8 anni tutto normale…tutto giustificato… tutti zitti. certo è, che il vezzo tutto nostrano di voler acchiappare i serpenti con le mani degli altri in questi anni ha avuto il sopravvento…. si aspetta sempre che esca qualcun’altro a protestare/urlare allo scandalo… ma questa volta non ha funzionato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti… un totale fallimento… un’agonia irreversibile.

Un Comune allo sbando, dove un cittadino per rinnovare la carta di identità deve attendere che venga non si sa chi e non si sa da dove per istruire la pratica.. aspettando decine di giorni. Un’amministrazione che in questi anni è stata in grado di garantire ai propri cittadini solamente chiacchiere e promesse naufragate nel nulla. Però tutti zitti… rassegnazione o paura? Questo è il dilemma.