Cimitero comunale di Venafro invaso da erba e vegetazione spontanea

Un unico lavoratore comunale vi si dedica, troppo poco in rapporto all’ampiezza del sito ed agli interventi necessari

Testimonianze popolari sulla tenuta del Cimitero Comunale di Venafro, situato lungo la diramazione della Statale 6 Casilina, ingresso occidentale della città. “C’è tanta e troppa erba e vegetazione spontanea a ricoprire i viali a settentrione del nostro Cimitero Comunale –affermano coloro che periodicamente raggiungono il sito per una preghiera, per deporre un fiore ai loro cari scomparsi- a dimostrazione che l’unico necroforo e custode cimiteriale in servizio non riesce a fronteggiare da solo la mole di lavoro che c’è da fare. Il Cimitero del nostro Comune negli anni è stato ampliato, ma non vi è stato destinato altro personale per accudirlo e tenerlo in ordine come si conviene. Il risultato è che l’unico Custode/Necroforo fa quello che può, ma non riesce ad evitare che il disordine, l’erba ect. siano eccessivi. Un tempo il Comune di Venafro vi destinava periodicamente lavoratrici e lavoratori stagionali perché la struttura pubblica fosse tenuta in maniera perfetta. Tutto questo oggi non avviene più e le conseguenze purtroppo sono sotto gli occhi di tutti !”. Esternazioni plausibili, ad onor del vero, vista la situazione nient’affatto bella, per cui l’augurio è che dall’ente locale si rivolgano le dovute attenzioni al Cimitero Comunale perché torni ben tenuto e perfettamente curato, considerati i resti degli affetti di tutti che vi sono custoditi e vi riposano.