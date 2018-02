“Gentile direttore,

l’interesse e la tutela dei giornalisti, la cura del settore editoriale, il comparto mediatico, sono da anni al centro della mia attività sia come membro del Corecom che come consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Il codice etico mi impone di tenermi a distanza dalla politica, ma come cittadino e come giornalista, posso permettermi di lanciare una provocazione. Un tavolo di idee che ritengo utile ed opportuno tra la stampa e il Movimento 5 Stelle. Vengo al dunque. Vorrei sapere a riguardo la posizione dei 5 stelle del Molise sulla difesa o meno dell’autonomia del Molise. Difenderete la nostra Regione a costo di andare contro le direttive del vostro partito?

Il centro-sinistra e il centro-destra lo hanno fatto. Difenderete a costo di essere espulsi, l’autonomia della Corte d’Appello e delle sedi periferiche di questa regione? Veniamo all’editoria. Cosa faranno Bovio, Testamento, Ortis? Da sempre contrari a qualsiasi forma di aiuto di Stato e di sostegni al comparto editoria. Difenderete la sede Rai di Campobasso? Ruta lo ha fatto. Difenderete la legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti? Ruta e Di Giacomo lo hanno fatto. Sapete chi sono Ruta, Leva, Venittelli e Di Giacomo? Siete stati sempre contrari alla legge regionale per l’editoria. Dopo 3 anni di vigenza della legge non avete inteso presentare una proposta alternativa, dopo 3 bandi pubblicati nei quali avete prodotto un assillante silenzio, è possibile sapere cosa intendiate fare della legge per l’editoria e il regolamento?

Visto e considerato che le decisioni mi pare le prenda la rete, invito tutte le testate del Molise a riflettere se sia il caso di lavorare tutti insieme per il soddisfacimento di queste domande. Non vorrei, caro direttore, che da maggio (se vince qualcuno), io mi ritrovi senza un giornale, senza una radio, senza una tv, senza un Ordine, senza la previdenza legata all’Ordine, senza il Molise, senza lavoro, senza la prospettiva di un lavoro, senza qualcuno che presidi e tuteli una Regione. Però attenzione: in cambio avrò la rete, si una rete in un Molise senza copertura di banda larga e con 100 mila anziani che credono la fibra sia qualcosa che faccia bene alla salute.

Un concetto, quello dei 5 Stelle, di alta scuola di democrazia. Ma…attenzione, per te, caro direttore…per la tua redazione, per l’editore, per un’azienda come la tua che si è spesa a tutela del pluralismo e che ha seguito con trasparenza tutti i partiti. Per te che hai dato spazio e visibilità a tutti, cos’hai avuto in contropartita? Quale futuro prospetti per la tua redazione?

Ora però, è anche giunto il momento di vedere come sarai ripagato da qualcuno, in termini di pubblicità elettorale, in questa campagna elettorale, in quella di marzo, aprile, in quella delle amministrative di maggio. L’esperienza degli anni scorsi non ti suggerisce di cambiare strategia? Che fai caro direttore, fai entrare la volpe nel pollaio?”

Grazie

Vincenzo Cimino