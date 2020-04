Rischiano di slittare ancora i tempi per il pagamento della Cassa Integrazione Ordinaria, il Ministro Catalfo: ‘Ci vuole uno strumento nuovo’. I lavoratori beneficiari della Cassa Integrazione dovranno attendere ancora un po per ricevere gli accrediti sul proprio conto corrente. Il primo termine del 15 aprile è saltato con il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico ad aver assicurato, in audizione alla Camera, di essere al lavoro per rispettare la data del 30 aprile come termine ultimo per erogare la Cassa Integrazione Ordinaria. I professionisti del settore, commercialisti e consulenti del lavoro, stanno lavorando assiduamente in questi giorni per ‘sbrogliare’ la situazione, ma paiono per lo più scettici rispetto al nuovo termine di fine aprile ritenendo invece più plausibile come orizzonte temporale quello della prima settimana di maggio.

Riportiamo la lettera dei Consulenti del lavoro di Campobasso inviata al governatore Toma