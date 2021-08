Tra sport e turismo, valorizzando le ricchezze culturali ed enogastronomiche. L’associazione Eno-Bike Molise lancia la seconda tappa del tour “Borg to Borg”. Domenica da non perdere per gli appassionati di cicloturismo che il prossimo 22 agosto partiranno dal borgo di Gambatesa per arrivare a quello di Tufara, per tornare poi nel paese di partenza.

Per tutti gli iscritti, appuntamento in piazza Riccardo a Gambatesa alle 17.15, la partenza alle ore 18. L’evento è organizzato dal Comune di Gambatesa, guidato da Carmelina Genovese, e dalla Pro Loco di Gambatesa guidata da Pasquale Abiuso. In collaborazione con Eno-Bike Molise e la Pgs Molise con il patrocinio del comune di Tufara di cui è sindaco Gianni Di Iorio. Tutto nel rispetto delle normative anti-Covid 19. Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi ed è possibile farlo fino a giovedì 19 agostoalle ore 20,00 sulla pagina Facebook Eno-Bike Molise al link dedicato o tramite QR Code posto sulle locandine dell’evento.

Oltre alla pedalata di 14 chilometri, i partecipanti potranno visitare i castelli incantevoli dei due paesi che si trovano nella valle del Fortore. Prima della partenza la visita guidata al castello di Capua di Gambatesa che ha origini medievali, ma a partire dal ‘400 venne trasformato in una dimora rinascimentale; al suo interno è possibile ammirare anche importanti affreschi. Sulle terrazze del castello di Tufara, edificato dai Longobardi per sorvegliare il territorio, invece, è previsto un incantevole aperitivo. Dopo le visite culturali e il rientro a Gambatesa, verrà organizzato uno spazio con stand enogastronomici per far apprezzare le genuinità molisane a tutti i partecipanti.