Il giro d’Italia torna in Molise per l’edizione 2021. Stamane la presentazione all’Aquila, alla presenza del ct della nazionale azzurra Davide Cassani e del vincitore dell’edizione 2000 Stefano Garzelli, oltre al sindaco del capoluogo regionale abruzzese Pierluigi Biondi.

La corsa rosa toccherà la nostra regione con la settima tappa Notaresco-Termoli del 14 maggio. Dopo la partenza di Notaresco, e i passaggi a Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi Marina, Montesilvano, Cappelle Sul Tavo, la carovana rosa proseguirà verso Caprara, e poi Santa Teresa per poi dirigersi verso Villareia, attraversare la provincia di Chieti e chiudere infine a Termoli, non prima però di passare anche per Petacciato Marina.

L’edizione 104 del Giro d’Italia partirà sabato 8 maggio da Torino e si concluderà domenica 30 maggio, dopo 21 tappe e 3.450 km, a Milano.