di T.A.

NON PIACE AI VENAFRANI LA TENUTA DEL LAGHETTO DI CIARAFFELLA

Ciaraffella, un rione tra i più amati e popolari di Venafro per la sua ricca storia sociale presente e trascorsa e per le tante prerogative ambientali al suo interno. E’ ricco Ciaraffella di acque sorgive, Liberty, “villetta”, Quattro Cannelle e storiche fonti popolari. “Ebbene di tutto questo –affermano contrariati molti venafrani- solo la Liberty risulta ben tenuta e curata, contrariamente al resto di Caraffella. Infatti a lato delle acque del laghetto sono cresciute addirittura alberi di fico senza cura alcuna. Alberi nient’affatto controllati e ben tenuti, esattamente come il poggio di terra e pietre per le anatre che vivono nel laghetto. Tali specie acquatiche devono infatti districarsi tra una vegetazione naturale eccessiva che addirittura finisce per coprirle, sottraendo loro spazi su cui stare e riposare. Questo è sotto gli occhi di tutti, meno che degli amministratori comunali che non intervengono perché si pulisca e si restituisca decoro a laghetto, anatre e zone limitrofe”. Altro ancora che non va a Ciaraffella, chiediamo? “Purtroppo si –è la risposta immediata- e basta guardare le condizioni in cui versano Quattro Cannelle e le due storiche fonti di fronte. Pochissima cura, pulizia carente e l’ambiente ne risente! Soprattutto le Quattro Cannelle richiedono un immediato intervento di pulizia delle pareti di pietra”. Altro ancora da segnalare al rione ad ovest dell’abitato venafrano ? “Mesi addietro –informano i residenti del quartiere- cedettero i ferri che delimitano in alto il marciapiede di Corso Lucenteforte perché nessuno finisse in acqua. L’inconveniente é vecchio di mesi, ma nessuno ha riparato aggiustando. E’ rimasto il segnale ad avvertire dell’inconveniente e del pericolo, ma di intervento riparatore nemmeno l’ombra. Ed infine l’impossibile condizione in cui versa da mesi “La Villetta”, il verde pubblico del rione con al centro la statua della Madonna. Erba, arbusti, vegetazione eccessiva, sedie di plastica abbandonate all’interno di tale aria verde e rifiuti a rovinare ogni cosa ! Una cosa incredibile, ma dal Comune zero interventi di sorta per rimuovere, pulire e restituire decoro!”. Ciaraffella ? Lo rione storico assolutamente da rimettere in piedi e quanto prima !