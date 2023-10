Pensiero del mattino – 14 ottobre 2023.

Chiediamoci il perché di tanta violenza che c’è in giro …ovunque si va ci sono solo persone agitate, nervose, persone piene di ansie che con niente si fanno prendere dal panico. Tutto questo malessere perché ci dev’essere? E chi gode nel veder scorrere sangue e lacrime …se non quelle persone che hanno deciso di vendere l’anima al diavolo? Amici, ritorniamo a Dio e saremo tutti salvi, altrimenti morte per le vittime e dannazione per i carnefici!!!

Amici, la pace si costruisce col sudore della fronte e non con soldi e papillon. Ribadisco: Dio non ama essere messo da parte per essere sostituito dal denaro. Buongiorno e buona riflessione. Vi benedico, diacono don emilio cioffi, l’ornitologo, di Dio. Amen.

DON EMILIO CIOFFI