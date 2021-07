RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

È vergognoso strumentalizzare una tragedia per porre in essere una folle strategia politica! Lo scorso anno, al Cardarelli, sono morti due neonati, come da prassi è scattata l’indagine interna ma non c’è stata sospensione delle attività.

Se il protocollo fosse questo, dovrebbero chiudere tutti gli ospedali d’Italia ogni qualvolta un paziente perisce. Ribadisco la vicinanza alle famiglie coinvolte da queste tragedie ma non si può attribuire colpe senza un’indagine accurata per valutare responsabilità.

Cinzia Ferrante – Comitato “voglio nascere a Termoli”.