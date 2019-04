Anche il sindaco di Roccamandolfi Lombardi prende posizione contro la paventata chiusura del reparto di senologia di Isernia.

Anche la voce dei piccoli comuni inizia a farsi sentire a difesa del reparto di senologia del “Veneziale” di Isernia. Il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi prende posizione in maniera chiara e netta contro una eventuale chiusura del reparto di senologia di Isernia e contro quel lento ma costante depotenziamento dell’ospedale “Veneziale” di Isernia in generale.

Il “Veneziale” di Isernia con i suoi reparti rappresenta – continua Giacomo Lombardi – un punto di riferimento non solo per la città di Isernia, ma anche per tutti i piccoli comuni delle aree interne dell’hinterland, che già soffrono un forte spopolamento causato oltre che dalla dilagante disoccupazione anche da una carenza dei servizi essenziali alla persona.

In un territorio fragile come quello molisano – continua il sindaco- è fondamentale difendere tutti i presidi istituzionali esistenti, ancor più se si tratta di presidi sanitari, che forniscono servizi diretti alla persona garantiti oltre tutto dalla nostra carta costituzionale.

Sono sicuro – conclude Lombardi – che anche gli amministratori dei piccoli comuni faranno sentire con fermezza la propria voce al fianco del comitato, dei cittadini e delle istituzioni della città di Isernia.