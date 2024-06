di Redazione

Giovedì 6 giugno alle ore 12.00 presso la sede elettorale Lega Per Salvini Premier, sita in Via Garibaldi 3, l’Onorevole Aldo Patriciello chiuderà la sua campagna elettorale per le elezioni Europee 2024 a Campobasso. Un incontro importante per il politico molisano in corsa per la conferma all’assemblea europea di Strasburgo che lo accoglie continuativamente dal 2006, grazie all’abbondante messe di voti ricevuti anche l’ultima volta in sei regioni del centro sud d’Italia, Molise, Abruzzo, Campania, Puglie, Lucania e Calabria, vale a dire nella circoscrizione dell’Italia Meridionale. Alle 15.30 l’Onorevole Aldo Patriciello si recherà a Termoli presso la sede Lega per Salvini Premier sita in Via Cairoli,8.