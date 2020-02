Nella mattinata odierna i Carbinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile Della Compagnia CC di Venafro hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo di fabbricati e di una piscina presso una struttura ricettiva.

Gli indagati sono quattro: il proprietario della struttura, il gestore, il progettista e il collaudatore.

Il sequestro preventivo dei manufatti abusivi è stato adottato ipotizzando il reato di lottizzazione abusiva essendo stata realizzata una illegittima trasformazione edilizia e urbanistica del territorio in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici.

Nello specifico è stato costruito in zona agricola un complesso residenziale composto di bungalow, di una piscina, di una sala ristorante ed altre strutture asservite al funzionamento della struttura ricettiva, ma prive dei necessari permessi edilizi o in parziale/totale difformità dagli stessi.

Il proprietario della struttura D. B. di origini campana è gravato da numerosi precedenti penali anche in materia di armi, inoltre, è stato, nel passato, arrestato e sottoposto a processo anche per associazione di tipo mafioso (anche se con assoluzione per tale imputazione).

Il decreto in parola, è stato emesso dal G.I.P. di Isernia dott. Antonio Sicuranza, è stato richiesto dal Procuratore della Repubblica di Isernia dr. Carlo Fucci che ha coordinato le indagini e dal Sostituto Dr.ssa M. Carmela Andricciola che le ha dirette, alla luce degli esiti delle indagini dei CC. della compagnia di Venafro territorialmente competente e di una consulenza tecnica disposta dalla stessa Procura.