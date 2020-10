Nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 ottobre, è scattato l’allarme al tribunale di Isernia per un sospetto caso di Covid. Il palazzo di giustizia è stato chiuso temporaneamente, come prevedono i protocolli di sicurezza, per permettere una sanificazione urgente dei locali. A conclusione delle operazioni di sanificazione, il tribunale tornerà a funzionare regolarmente. Tutte le persone entrate in contatto con il presunto positivo dovranno sottoporsi al tampone.