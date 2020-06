Nella serata di ieri, domenica 14 giugno, è stato dimesso l’ultimo paziente. Una grande vittoria per il SS Rosario di Venafro e per tutti gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza Covid.

Sono ancora negli occhi dei molisani le immagini drammatiche delle ambulanze che in piena notte trasportavano in malati nel nosocomio cittadino. Uno forzo non indifferente in un contesto non facile come il nostro, dove la sanità pubblica è al collasso. Il lavoro di squadra, però, che ha premiato l’impegno di chi, con amore e professionalità, ha prestato cure e assistenza alle persone contagiate dal virus.