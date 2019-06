Il provvedimento è stato firmato dai Commissari ad acta alla sanità Angelo Giustini e Ida Grossi. Dal 7 luglio 2019 saranno bloccati i ricoveri e il reparto di Ostetricia sarà chiuso definitivamente. Saranno, invece, garantite le attività ambulatoriali che non prevedono il ricovero in struttura. Resta operativo il reparto di Ginecologia.

Non c’è stato nulla da fare, si è tentato fino all’ultimo di scongiurare la chiusura del ‘Punto Nascite’, ma purtroppo questa era la cronaca di una morte annunciata. Il Commissario Giustini non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito. I Sindaci del basso Molise sono sul piede di guerra e annunciano azioni eclatanti se non ci sarà un passo indietro.