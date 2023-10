di T.A.

Sigilli a diversi appartamenti a Campobasso dove talune escort erano solite ricevere uomini. Ad apporli l’autorità giudiziaria dopo mesi di indagini per accertare il via vai in zona a seguito delle segnalazioni dei residenti insospettiti per le tante presenze di estranei ambosessi in zona. E così dopo indagini ed appostamenti è stato rilevato l’effettivo andirivieni e l’attività presunta di escort, dal che la decisione di stoppare quanto avveniva, apponendo sigilli ed allontanando i soggetti coinvolti. Le indagini in corso dovranno adesso accertare l’entità del fenomeno ed eventualmente le identità dei frequentatori degli appartamenti cui sono stati apposti i sigilli. Verifiche sono in corso anche sui titolari degli stabili in questione.