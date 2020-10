Nella giornata del 14ottobre scorso, la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Campobasso, ha proceduto a specifiche attività di verifiche amministrative.

Nella zona periferica di Mirabello Sannitico (CB) ha controllato un’officina meccanica attrezzata di sollevatori, banchi da lavoro, pistole pneumatiche, saldatrici ed altri attrezzi.

L’esercizio è risultato tuttavia condotto abusivamente, in quanto il titolare non aveva presentato alla locale Camera di Commercio, così come prescritto dalla legge, l’obbligatoria segnalazione certificata di inizio attività di autoriparatore.

Gli operatori della Polizia Stradale hanno proceduto a contestare la relativa sanzione amministrativa, che prevede il pagamento di Euro 5.000 (cinquemila).

Sono state altresì sequestrate, ai fini della confisca, tutte le attrezzature e le strumentazioni presenti, che dopo l’iter procedimentale previsto, saranno poste in vendita all’asta ed il ricavato andrà all’Erario.