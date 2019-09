Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Pina Petta interviene sulla chiusura imminente della testata giornalistica “IL Quotidiano del Molise”.

“La chiusura di un’azienda editoriale rappresenta un irreparabile danno per la Democrazia e per il Pluralismo dell’informazione.

Come Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise e anche come cittadina-lettrice, esprimo solidarietà a tutti coloro, giornalisti e non, che dal 1 Ottobre resteranno senza un sostegno economico. La crisi dilagante, con la carta stampata caduta verso gli abissi, richiede, da noi più che altrove, una seria riflessione di ampio respiro.

Senza entrare nel merito delle motivazioni che hanno portato l’Editore a chiudere una Testata storica come IL Quotidiano del Molise, senza entrare nel merito delle prerogative della Politica, voglio sottolineare l’importanza dell’informazione che, come bene di valore strategico e sociale, va tutelata nel rispetto della nostra Carta Costituzionale.

La tutela deve, però, necessariamente passare attraverso azioni e interventi di sostegno alle Aziende e di rispetto della dignità umana e professionale dei lavoratori del settore”.