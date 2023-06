La triste notizia per i venafrani : il Convento Francescano della città di fatto chiuso ed accorpato alla Parrocchia del Sacro Cuore di Isernia retta dai Frati Cappuccini

Verrebbe a Venafro un Frate ogni giorno dai Isernia per celebrare la sera e la domenica

La notizia che appena ha preso a circolare non ha certo rallegrato i venafrani. Stando alle voci che girano in città il locale Convento Francescano, attiguo alla Basilica di San Nicandro e che da secoli ospita i Frati Minori Cappuccini ai quali da metà ‘500 è affidato in custodia il Sepolcro del Patrono San Nicandro nella sottostante cripta dello stesso luogo di culto, il Convento Francescano di Venafro -si diceva- si appresterebbe sostanzialmente a chiudere ! Dalla notizia pare che un Frate Cappuccino della Parrocchia del Sacro Cuore di Isernia verrà ogni giorno da Isernia a Venafro per celebrare la messa vespertina e quella domenicale. Per il resto il predetto sito religioso venafrano chiuderebbe i battenti ! La novità ha scosso tantissimo i venafrani, soprattutto quanti solitamente frequentano Convento e Basilica, da sempre assai legati a Basilica, Convento e alla comunità francescana che vi risiede. Un giudizio raccolto in giro : “Ieri ho saputo -ha affermato chiaramente sconsolato e contrariato un giovane musicista che spesso suona in Basilica nel corso delle celebrazioni- la notizia che il Convento di Venafro verrà accorpato al Sacro Cuore di Isernia. Di conseguenza i frati non risiederanno più nel Convento di Venafro ! Il Convento venafrano resterà aperto, ma un frate da Isernia verrà ogni giorno a celebrare la messa vespertina e la domenica dalla mattina. Che triste notizia per il nostro Convento e per l’intera Venafro !”. Un altro fedele della città : “Se si solo si riflettesse sul fatto che nel Convento di Venafro per 40 giorni a fine 1911 stette il 24enne Padre Pio, legando tantissimo con la città e i venafrani, si dovrebbe opportunamente ripensare su quanto qualcuno ha in mente ! Speriamo nel ripensamento di un programma nient’affatto bello e piacevole per i venafrani da sempre legati al Convento Francescano cittadino !”. A giorni si cercherà di sentire il Guardiano del Convento venafrano, Fr Yossy Hernandes, per riportarne il pensiero. Nel frattempo si ha notizia che un gruppo di venafrani si accingerebbe a chiedere udienza immediata al Vescovo Diocesano Mons. Cibotti perché intervenga a favore della piena e continuativa apertura e funzionalità del Convento Francescano di Venafro. Vicenda delicata questa, e dalle mille implicazioni socio/religiose, su cui si tornerà dettagliatamente a breve.